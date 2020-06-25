2020-06-25T04:51:13+03:00
Общество

Падением пьяной матери с ребенком на руках занялись следователи в ЕАО

Во время происшествия никто не пострадал
Александр ШТААЛЬ
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Падением пьяной матери с ребенком на руках заняли следователи в ЕАОПадением пьяной матери с ребенком на руках заняли следователи в ЕАОФото: Олег ЗОЛОТО
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Падением пьяной матери с ребенком на руках занялись следователи в ЕАО. Информация об инциденте появилась в интернете и стала объектом внимания представителей закона. Пока известно, что во время происшествия ни женщина, ни малыш не пострадали.

- Органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области проводится доследственная проверка. По ее итогам служители закона дадут оценку действиям (бездействию) женщины на предмет наличия состава преступления, предусмотренного уголовной статьей «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем», - рассказали в пресс- службе СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

На сегодняшний день ребенка у матери изъяли. Его жизнь и здоровье вне опасности. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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