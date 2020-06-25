25 Июнь 2020 2020-06-25T04:51:13+03:00

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Падением пьяной матери с ребенком на руках занялись следователи в ЕАО. Информация об инциденте появилась в интернете и стала объектом внимания представителей закона. Пока известно, что во время происшествия ни женщина, ни малыш не пострадали.

- Органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области проводится доследственная проверка. По ее итогам служители закона дадут оценку действиям (бездействию) женщины на предмет наличия состава преступления, предусмотренного уголовной статьей «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем», - рассказали в пресс- службе СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

На сегодняшний день ребенка у матери изъяли. Его жизнь и здоровье вне опасности. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU