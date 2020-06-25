2020-06-25T06:55:25+03:00
Общество

Дожди закончатся в Хабаровском крае

Синоптики прогнозируют, что погода прояснится к выходным
Александр ШТААЛЬ
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Дожди закончатся в Хабаровском краеДожди закончатся в Хабаровском краеФото: Ольга КИВА
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В Хабаровском крае к выходным закончатся дожди. Такой прогноз сделали синоптики на ближайшие дни. Кроме того, они отметили, что температура воздуха повысится на несколько градусов. Тем не менее антициклон все еще действует в Охотском море, но постепенно уменьшает свое влияние на регион.

- Согласно прогнозам направление движения воздушных масс изменится, температура воздуха днем ожидается в пределах +20 +25 градусов, а ночью +10 +15 градусов. Это существенно теплее, чем было в начале недели, - уточнили в Дальневосточном УГМС.

К слову, в пятницу и субботу, 26 и 27 июня, на юге края и в столице без осадков. В воскресенье ожидается кратковременный дождь. Специалисты констатируют, что на Амуре и Уссури подъем уровня воды составляет от 10 до 27 сантиметров, без выхода воды на пойму. Отметим также, что 25-26 июня у Хабаровска пройдет смещение небольшого дождевого паводка с уровнем воды 270-280 сантиметров. В это время вода поднимется на 50-55 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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