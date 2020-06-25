Ситуацию по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре называют непростой
Ситуацию по коронавирусу в Комсомольске -на- Амуре называют непростой. Сегодня, 25 июня, на излечении находятся 78 человек с подтвержденным COVID-19. Всего на стационарном лечении в инфекционном госпитале 304 человека.
- За последние сутки выписали 0 человек, госпитализировали двух пациентов. Кроме того, в реанимационном отделении семь пациентов с пневмонией. Состояние одного из них тяжелое, состояние шести средней тяжести, - рассказали в пресс- службе городской администрации.
Отметим также, что под наблюдением врачей остаются 29 пациентов контактных, у которых только подозревают COVID-19. Среди них три ребенка. Состояние всех пациентов удовлетворительное. У 197 пациентов внебольничная пневмония. На амбулаторном лечении находятся 48 пациентов с COVID-19, из них семеро - это дети.
Горожан убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
ИСТОЧНИК KP.RU
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