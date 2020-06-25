2020-06-25T06:53:23+03:00
Общество

Ситуацию по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре называют непростой

Сегодня, 25 июня, на излечении находятся 78 человек с подтвержденным COVID-19
Александр ШТААЛЬ
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Ситуацию по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре называют непростойСитуацию по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре называют непростойФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Ситуацию по коронавирусу в Комсомольске -на- Амуре называют непростой. Сегодня, 25 июня, на излечении находятся 78 человек с подтвержденным COVID-19. Всего на стационарном лечении в инфекционном госпитале 304 человека.

- За последние сутки выписали 0 человек, госпитализировали двух пациентов. Кроме того, в реанимационном отделении семь пациентов с пневмонией. Состояние одного из них тяжелое, состояние шести средней тяжести, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Отметим также, что под наблюдением врачей остаются 29 пациентов контактных, у которых только подозревают COVID-19. Среди них три ребенка. Состояние всех пациентов удовлетворительное. У 197 пациентов внебольничная пневмония. На амбулаторном лечении находятся 48 пациентов с COVID-19, из них семеро - это дети.

Горожан убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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