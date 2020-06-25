2020-06-25T06:50:51+03:00
Общество

Проект «НеБомжиВы» получил деньги от хабаровской администрации

Его цель - помочь бездомным вернуться к обычной жизни
Александр ШТААЛЬ
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Проект «НеБомжиВы» получил деньги от хабаровской администрацииПроект «НеБомжиВы» получил деньги от хабаровской администрацииФото: Хабаровская епархия
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Проект «НеБомжиВы» получил деньги от хабаровской администрации. Речь идет о сумме в 500 тысяч рублей. Его цель - помочь бездомным вернуться к нормальной жизни.

- Благодаря этим деньгам улучшат условия для реабилитации людей, например, закупят новую мебель. Кровати у подопечных приюта очень старые, где-то нет шкафов, есть проблема перенаселенности людей в комнатах. Эти и другие проблемы мы решим в ходе проекта, - говорит руководитель организации Константин Ветренко.

В рамках проекта собираются помочь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, через социальную реабилитацию и адаптацию. Высокопороговый адаптационный центр «Надежда» готов помочь вернуться к обычной жизни всем, кто захочет этого. Предполагается, что бездомных будут консультировать, помогать с восстановлением документов, организуют медосмотр, обеспечат одеждой и работой. Все эти услуги можно получить, проживая в самом центре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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