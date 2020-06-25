Напряженной остается ситуация по коронавирусу в ЕАО
Напряженной остается ситуация по коронавирусу в Еврейской автономии. Как отметил руководитель Управления Роспотребнадзора по ЕАО Павел Копылов, прирост заболеваемости в первую очередь идет через семейные очаги.
Больше всего заболевших в Смидовичском и Облученском районах, в Биробиджане. К слову, в регионе действуют три вирусологические лаборатории. Они работают на базе Центра гигиены и эпидемиологии ЕАО, противотуберкулезного и кожно-венерологического диспансеров. Также проводят иммуноферментные анализы на наличие антител для установления популяционного иммунитета.
Внимание специалистов и властей приковано к Николаевскому, Приамурскому и Волочаевскому городским поселениям. Местные жители часто контактируют с жителями Хабаровского края. Отметим также, что уровень тестирования в Еврейской автономии на сегодняшний день один из самых высоких в стране. Напомним, с 15 июня в регионе приступили к снятию ограничений.
ИСТОЧНИК KP.RU