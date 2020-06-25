2020-06-25T06:22:27+03:00
Общество

Напряженной остается ситуация по коронавирусу в ЕАО

Прирост заболевших идет через семейные очаги
Александр ШТААЛЬ
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Напряженной остается ситуация по коронавирусу в ЕАОНапряженной остается ситуация по коронавирусу в ЕАОФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Напряженной остается ситуация по коронавирусу в Еврейской автономии. Как отметил руководитель Управления Роспотребнадзора по ЕАО Павел Копылов, прирост заболеваемости в первую очередь идет через семейные очаги.

Больше всего заболевших в Смидовичском и Облученском районах, в Биробиджане. К слову, в регионе действуют три вирусологические лаборатории. Они работают на базе Центра гигиены и эпидемиологии ЕАО, противотуберкулезного и кожно-венерологического диспансеров. Также проводят иммуноферментные анализы на наличие антител для установления популяционного иммунитета.

Внимание специалистов и властей приковано к Николаевскому, Приамурскому и Волочаевскому городским поселениям. Местные жители часто контактируют с жителями Хабаровского края. Отметим также, что уровень тестирования в Еврейской автономии на сегодняшний день один из самых высоких в стране. Напомним, с 15 июня в регионе приступили к снятию ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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