2020-06-25T07:00:26+03:00
Происшествия

В Комсомольске задержали лжесантехника, грабившего пенсионерок

Фигурант убеждал женщин, что нужно трубы и краны в квартире
Александр ШТААЛЬ
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В Комсомольске задержали лжесантехника, грабившего пенсионерокВ Комсомольске задержали лжесантехника, грабившего пенсионерокФото: Олег ЗОЛОТО
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В Комсомольске-на-Амуре задержали лжесантехника, грабившего пенсионерок. По предварительной информации, одна из жертв - 95-летняя местная горожанка обратилась в дежурную часть. Она рассказала, что к ней в квартиру позвонил мужчина. Он сказал, что надо осмотреть в квартире трубы и краны на предмет течи.

- После осмотра фигурант потребовал оплатить замену деталей. Когда заявительница достала кошелек, он попытался незаметно забрать деньги, но потерпевшая заметила его действия. Тогда злоумышленник оттолкнул женщину, выхватил деньги и выбежал из квартиры. Ущерб составил 11 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Фигуранта в итоге задержали. Во время расследования выяснили, что причастен к еще одному преступлению - хищению денег у местной жительницы. Схема добычи денег была аналогичной. Только деньги у него получилось забрать тайком. В отношении 57-летнего фигуранта расследуют уголовное дело по статье «Кража» и «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU

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