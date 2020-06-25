В Хабаровском крае установили памятную доску в месте крушения самолета

25 Июнь 2020 2020-06-25T07:40:05+03:00

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В Хабаровском крае установили памятную доску в месте крушения бомбардировщика СБ. Полевые работы шли на болотах у озера Болонь. Знаковая табличка заняла свое место у воронки с обломками воздушного судна.

- Работа шла под проливным дождем на открытой местности. Лед в земле еще не оттаял, вода в воронке была холодная, поэтому сильно мерзли руки. Место установки памятной доски выбрали в 15 метрах от места удара самолета о землю, - рассказали участники «АвиаПоиска».

К слову, на месте раскопок нашли смятую чашку сиденья с кусками расколотой бронеспинки. В метре от нее находилась одна ременная и четыре парашютных пряжки, конусы клапана ранца и его рамка жесткости. Со временем металл разъело, остались только несколько сгнивших кусков. Среди них лежали подошва и каблук сапога летчика Мухамета Хакимова. После зачистки места здесь и установили обелиск. Работы на месте падения самолета продолжат.

ИСТОЧНИК KP.RU