25 Июнь 2020 2020-06-25T08:01:37+03:00

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На предприятии в Хабаровском крае отдали большой долг по зарплате. Речь идет о сумме больше 20 миллионов рублей. Такую сумму накопили в компании «Хабсудмаш». В ситуации пришлось разбираться представителям закона.

- Нарушение выявили во время прокурорской проверки. ПО ее итогам установили, что на предприятии есть задолженность по заработной плате за январь-апрель 2020 года перед 161 работником, - прокомментировали в пресс -службе краевой прокуратуры.

Так как были допущены нарушения требований Трудового кодекса Российской Федерации, руководству компании внесли четыре представления. Кроме того, в отношении виновных лиц возбудили четыре дела об административных правонарушениях за невыплату в установленный срок заработной платы. На сегодняшний день задолженность по заработной плате перед работниками погашена в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU