Дальневосточные бизнесмены стали брать больше денег на проведение сезонных работ

25 Июнь 2020 2020-06-25T09:34:15+03:00

Изменить размер текста: A A

За пять месяцев 2020 года РСХБ выдал заемщикам АПК 628,9 миллиарда рублей, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 30,7%. Порядка 87% корпоративных заемщиков АПК - предприятия сегмента малого и среднего бизнеса.

- Сейчас наша ключевая цель - обеспечить аграриев необходимыми средствами на посевную и уборку урожая. Мы считаем важнейшей задачей создание условий для того, чтобы аграрии не испытывали сложности с кредитным ресурсом даже в текущей эпидемиологической ситуации. Для наших заемщиков действует механизм льготного кредитования предприятий АПК, предусматривающий предоставление кредитов по ставке не выше 5% годовых. Больше половины кредитов на проведение сезонно-полевых работ выдано банком по льготной ставке, - отметила первый заместитель председателя правления РСХБ Ирина Жачкина.

За отчетный период АО «Россельхозбанк» предоставил аграриям на проведение сезонных работ 82 миллиарда рублей по льготной ставке, в том числе 31,8 миллиарда рублей предприятиям малого и среднего бизнеса. Общий объем кредитных средств на проведение сезонных работ составил 201,9 миллиарда рублей с начала текущего года. Это на 26,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Объем выдач льготных кредитов в РСХБ на текущий момент составляет 138,6 миллиарда рублей, из которых 84,9 миллиарда относится к краткосрочным и 53,7 миллиарда - в рамках инвестиционного кредитования.

Финансовая поддержка банка при поведении сезонных работ помогает аграриям улучшать технологическую сторону проведения СПР и, как следствие, повышать урожайность. Кредитные средства направляются также на подготовку материально-технической базы: на приобретение запчастей, удобрений, семян, сельхозинвентаря и оборудования.