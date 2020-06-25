Дальневосточные бизнесмены стали брать больше денег на проведение сезонных работ
За пять месяцев 2020 года РСХБ выдал заемщикам АПК 628,9 миллиарда рублей, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 30,7%. Порядка 87% корпоративных заемщиков АПК - предприятия сегмента малого и среднего бизнеса.
- Сейчас наша ключевая цель - обеспечить аграриев необходимыми средствами на посевную и уборку урожая. Мы считаем важнейшей задачей создание условий для того, чтобы аграрии не испытывали сложности с кредитным ресурсом даже в текущей эпидемиологической ситуации. Для наших заемщиков действует механизм льготного кредитования предприятий АПК, предусматривающий предоставление кредитов по ставке не выше 5% годовых. Больше половины кредитов на проведение сезонно-полевых работ выдано банком по льготной ставке, - отметила первый заместитель председателя правления РСХБ Ирина Жачкина.
За отчетный период АО «Россельхозбанк» предоставил аграриям на проведение сезонных работ 82 миллиарда рублей по льготной ставке, в том числе 31,8 миллиарда рублей предприятиям малого и среднего бизнеса. Общий объем кредитных средств на проведение сезонных работ составил 201,9 миллиарда рублей с начала текущего года. Это на 26,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года.
Объем выдач льготных кредитов в РСХБ на текущий момент составляет 138,6 миллиарда рублей, из которых 84,9 миллиарда относится к краткосрочным и 53,7 миллиарда - в рамках инвестиционного кредитования.
Финансовая поддержка банка при поведении сезонных работ помогает аграриям улучшать технологическую сторону проведения СПР и, как следствие, повышать урожайность. Кредитные средства направляются также на подготовку материально-технической базы: на приобретение запчастей, удобрений, семян, сельхозинвентаря и оборудования.