25 Июнь 2020 2020-06-25T09:32:27+03:00

На улице Запорожская в Комсомольске до осени ограничат движение Фото: Олег УКЛАДОВ

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На улице Запорожской в Комсомольске до осени ограничат движение. По предварительной информации, ограничение будет действовать до сентября. Причина временного неудобства - ремонт теплотрассы. Об этом сообщили в пресс -службе городской администрации.

Ремонтировать будут теплотрассу №8. Ограничат движение автотранспорта по нечетной стороне улицы Запорожской, также проехать будет сложно на территории жилого дома №8 по улице Уральской, стоматологической поликлиники №3 (улица Запорожская, 17), автокооперативов «Волна-2», «Волна-3», «Тайга» и «Родник».

Горожанам приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации. Ремонт теплотрассы - это вынужденная мера, необходимая для оказания жилищно- коммунальных услуг. Автолюбителей и пешеходов убедительно просят учитывать вышеизложенную информацию при планировании поездок по городу.

ИСТОЧНИК KP.RU