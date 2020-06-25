На улице Запорожской в Комсомольске до осени ограничат движение
На улице Запорожской в Комсомольске до осени ограничат движение. По предварительной информации, ограничение будет действовать до сентября. Причина временного неудобства - ремонт теплотрассы. Об этом сообщили в пресс -службе городской администрации.
Ремонтировать будут теплотрассу №8. Ограничат движение автотранспорта по нечетной стороне улицы Запорожской, также проехать будет сложно на территории жилого дома №8 по улице Уральской, стоматологической поликлиники №3 (улица Запорожская, 17), автокооперативов «Волна-2», «Волна-3», «Тайга» и «Родник».
Горожанам приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации. Ремонт теплотрассы - это вынужденная мера, необходимая для оказания жилищно- коммунальных услуг. Автолюбителей и пешеходов убедительно просят учитывать вышеизложенную информацию при планировании поездок по городу.
ИСТОЧНИК KP.RU