В Хабаровском крае школы готовят к новому учебному году
В Хабаровском крае школы готовят к новому учебному году. В планах проверить 385 учебных заведений. Ожидается, что 1 сентября к учебе приступят более 151 тысячи школьников, из них 17 тысяч - это первоклассники.
- Среди участников комиссий представители Роспотребнадзора, МЧС России по Хабаровскому краю, УМВД, национальной гвардии, администраций муниципальных образований края, - рассказали в региональном минобре. - Проверяющие обращают внимание на обеспечение антитеррористической безопасности, соблюдение правил организации питания, выполнение санитарного законодательства, проведение текущего и капитального ремонтов.
Отметим, что школы готовят к учебному процессу в соответствии с правилами и рекомендациями Роспотребнадзора. Планируется, что с 1 сентября учеба уже начнется в очном формате. Закончить проверку учебных заведений собираются уже к 20 августа. К этому дню будет подтверждена готовность к работе всех школ.
ИСТОЧНИК KP.RU