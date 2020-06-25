2020-06-25T09:31:03+03:00
Общество

В Хабаровском крае школы готовят к новому учебному году

Проверить собираются в общей сложности 385 учебных заведений
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае школы готовят к новому учебному годуВ Хабаровском крае школы готовят к новому учебному годуФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровском крае школы готовят к новому учебному году. В планах проверить 385 учебных заведений. Ожидается, что 1 сентября к учебе приступят более 151 тысячи школьников, из них 17 тысяч - это первоклассники.

- Среди участников комиссий представители Роспотребнадзора, МЧС России по Хабаровскому краю, УМВД, национальной гвардии, администраций муниципальных образований края, - рассказали в региональном минобре. - Проверяющие обращают внимание на обеспечение антитеррористической безопасности, соблюдение правил организации питания, выполнение санитарного законодательства, проведение текущего и капитального ремонтов.

Отметим, что школы готовят к учебному процессу в соответствии с правилами и рекомендациями Роспотребнадзора. Планируется, что с 1 сентября учеба уже начнется в очном формате. Закончить проверку учебных заведений собираются уже к 20 августа. К этому дню будет подтверждена готовность к работе всех школ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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