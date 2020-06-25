2020-06-25T14:51:52+03:00
Происшествия

Поджигателя машин осудят в Хабаровском крае

На счету злоумышленника два испорченных автомобиля
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Поджигателя машин осудят в Хабаровском краеПоджигателя машин осудят в Хабаровском краеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Поджигателя машин осудят в Советской Гавани. По версии следствия, на счету злоумышленника два испорченных автомобиля. Инциденты случились в начале января текущего года. С заявлениями о порче движимого имущества обратились автовладельцы.

- Нашли нарушителя спокойствия с помощью камер видеонаблюдения. Подозреваемыми оказались два безработных местных жителя 21 года и 18 лет. Один из них ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Выяснили во время расследования, что фигуранты утром облили бензином две иномарки, припаркованные в разных местах города, а потом подожгли их. Обе иномарки выгорели полностью, восстановлению не подлежат. Материалы уголовного дела по умышленному уничтожению или повреждению имущества сейчас находятся в суде на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хабаровский край получит деньги на модернизацию спортплощадок
В Хабаровске выкосят всю траву за неделю
На первом этаже барака случился пожар в Хабаровске
В ЕАО суд «забраковал» сайты, предлагающие фиктивные медсправки
Поджигателя машин осудят в Хабаровском крае
В Хабаровском крае школы готовят к новому учебному году
На улице Запорожской в Комсомольске до осени ограничат движение
Дальневосточные бизнесмены стали брать больше денег на проведение сезонных работ
На предприятии в Хабаровском крае отдали большой долг по зарплате
В Хабаровском крае установили памятную доску в месте крушения самолета
В Комсомольске задержали лжесантехника, грабившего пенсионерок
Напряженной остается ситуация по коронавирусу в ЕАО
Проект «НеБомжиВы» получил деньги от хабаровской администрации
Ситуацию по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре называют непростой
Дожди закончатся в Хабаровском крае
Падением пьяной матери с ребенком на руках занялись следователи в ЕАО
Больше двух тысяч человек излечились от коронавируса в Хабаровском крае
В Биробиджане обустроили сквер ветеранов Великой Отечественной войны
Тройная дорожная авария случилась в центре Хабаровска
Обстановка в Хабаровске 25 июня 2020 года
Кредиты, налоги и штраф заплатил должник в Хабаровском крае после ареста
Обстановка в Хабаровском крае на 25 июня 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон