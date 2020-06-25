Поджигателя машин осудят в Хабаровском крае

25 Июнь 2020 2020-06-25T14:51:52+03:00

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Поджигателя машин осудят в Советской Гавани. По версии следствия, на счету злоумышленника два испорченных автомобиля. Инциденты случились в начале января текущего года. С заявлениями о порче движимого имущества обратились автовладельцы.

- Нашли нарушителя спокойствия с помощью камер видеонаблюдения. Подозреваемыми оказались два безработных местных жителя 21 года и 18 лет. Один из них ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Выяснили во время расследования, что фигуранты утром облили бензином две иномарки, припаркованные в разных местах города, а потом подожгли их. Обе иномарки выгорели полностью, восстановлению не подлежат. Материалы уголовного дела по умышленному уничтожению или повреждению имущества сейчас находятся в суде на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU