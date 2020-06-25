2020-06-25T14:51:07+03:00
Общество

В ЕАО суд «забраковал» сайты, предлагающие фиктивные медсправки

Владельцы ресурсов также предлагали другие документы гособразца
Александр ШТААЛЬ
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В ЕАО суд «забраковал» сайты, предлагающие фиктивные медсправкиВ ЕАО суд «забраковал» сайты, предлагающие фиктивные медсправкиФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В ЕАО суд «забраковал» сайты, предлагающие фиктивные медсправки. Ресурсы с подозрительной информацией выявили во время прокурорской проверки. При этом торговцы готовы были оформить документы без фактического прохождения медицинского осмотра в лечебном учреждении. Желающие могли приобрести также документы государственного образца различных форм.

- На сайтах опубликовали контактные телефоны и стоимость товара, указали порядок оформления заказа и перечисления денег. Прокурор города направил в суд административное исковое заявление с требованием признать указанную информацию запрещенной к распространению на территории России, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд удовлетворил иск. Решение направили в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Сайты должны включить в специальный государственный реестр и проконтролировать удаление запрещенной информации их владельцами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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