25 Июнь 2020 2020-06-25T14:50:14+03:00

На первом этаже барака случился пожар в Хабаровске Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Из задымленного помещения вывели двух человек

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В Хабаровске сегодня днем, 25 июня, случился пожар в квартире одного из бараков. Пожарные расчеты оперативно отправились на улицу Казанская. По прибытии на место происшествия огнеборцы увидели, что возгорание произошло на первом этаже. Они немедленно приступили к тушению, начали разведку помещений.

- Огонь успел разгуляться на территории площадью 60 квадратных метров. В ходе тушения эвакуировали пять человек. Два человека из-за плотного дыма не могли самостоятельно покинуть квартиру. Их пожарные спасли, используя трехколенную лестницу, из окна второго этажа, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Специалистам Госпожнадзора предстоит установить причины возгорания. Для этого они проведут комплекс необходимых мероприятий.

Напомним, в экстренных случаях нужно звонить по Единому телефону пожарных и спасателей «112» или «101».

ИСТОЧНИК KP.RU