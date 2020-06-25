В Хабаровске выкосят всю траву за неделю

25 Июнь 2020 2020-06-25T14:49:32+03:00

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В Хабаровске за неделю выкосят всю траву. Соответствующее поручение дал главам районов мэр Сергей Кравчук. Запущенную растительность градоначальник заметил, когда проехал по Хабаровску после выписки из больницы.

- Глав районов призвали обратить особое внимание на парки, площади, скверы - все общественные территории. Кроме того, облагородить нужно места вблизи избирательных участков, - рассказали в пресс -службе городской администрации.

Градоначальник заметил, что разобраться с растительностью комитетам нужно на жилмассивах и вдоль второстепенных дорог. К слову, работа по уборке травы идет на сегодняшний день без выходных, с восьми часов утра до 20 вечера. Паузу два десятка косарей берут только во время сильных ливней. К слову, в июне обработать собираются 240 гектаров газонов.

ИСТОЧНИК KP.RU