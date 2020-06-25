В Хабаровске выкосят всю траву за неделю
В Хабаровске за неделю выкосят всю траву. Соответствующее поручение дал главам районов мэр Сергей Кравчук. Запущенную растительность градоначальник заметил, когда проехал по Хабаровску после выписки из больницы.
- Глав районов призвали обратить особое внимание на парки, площади, скверы - все общественные территории. Кроме того, облагородить нужно места вблизи избирательных участков, - рассказали в пресс -службе городской администрации.
Градоначальник заметил, что разобраться с растительностью комитетам нужно на жилмассивах и вдоль второстепенных дорог. К слову, работа по уборке травы идет на сегодняшний день без выходных, с восьми часов утра до 20 вечера. Паузу два десятка косарей берут только во время сильных ливней. К слову, в июне обработать собираются 240 гектаров газонов.
ИСТОЧНИК KP.RU