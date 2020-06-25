2020-06-25T14:48:31+03:00
Общество

Хабаровский край получит деньги на модернизацию спортплощадок

На эти цели региону выделили полтора миллиарда рублей
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровский край получит деньги на модернизацию спортплощадокХабаровский край получит деньги на модернизацию спортплощадокФото: Алексей БУЛАТОВ
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Хабаровский край получит полтора миллиарда рублей на модернизацию спортплощадок. Освоить деньги собираются в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография».

- В этом году собираются установить четыре площадки ГТО в Хабаровском, Амурском, Советско-Гаванском и имени Полины Осипенко районах. Также планируют обновить футбольное покрытие в спортивных школах, завершить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Вяземском, начать возведение крытого футбольного манежа в Хабаровске, - рассказали в региональном минспорта.

Также деньги направят на завершение строительства краевого дворца единоборств «Самбо» в Хабаровске и регионального центра развития спорта в Комсомольске-на-Амуре.

Напомним, что во время режима самоизоляции занятия спортом и тренировки проходили в режиме онлайн. Сейчас ведут работу по возобновлению тренировочного процесса. Подготовку к спортивному сезону начали профессиональные клубы «СКА-Хабаровск», «Амур», «Нефтяник-Хабаровск».

ИСТОЧНИК KP.RU

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