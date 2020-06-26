2020-06-25T14:22:36+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровском крае на 26 июня 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон

Местами в регионе дожди
Александр ШТААЛЬ
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Обстановка в Хабаровском крае на 26 июня 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фонОбстановка в Хабаровском крае на 26 июня 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фонФото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
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Сегодня, 26 июня, в Хабаровске небольшой кратковременный дождь, температура ночью +12 +14, днем +20 +22, ветер восточный 4-9 м/с. На юге края местами кратковременные дожди, температура ночью +10 +15, днем +20 +25, ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с. В центральных районах местами дожди, температура ночью +5 +14, днем +11 +25, ветер восточный, северо- восточный 3-11 м/с. На севере края местами небольшие дожди, температура ночью +3 +11, днем +7 +22, ветер восточный 5-12 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 7 до 20 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Прогноз на сутки предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По данным регионального минздрава, на утро 26 июня в крае зафиксировали в общей сложности три тысячи 824 случая заражения коронавирусом. Из них выздоровели 2040 человек, скончались 27 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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