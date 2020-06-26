2020-06-25T14:46:38+03:00
Общество

Свежая информация по коронавирусу на утро 26 июня 2020 года: скончались 27 человек

Всего случаев заражения в регионе три тысячи 824
Александр ШТААЛЬ
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Свежая информация по коронавирусу на утро 26 июня 2020 года: скончались 27 человекСвежая информация по коронавирусу на утро 26 июня 2020 года: скончались 27 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровском крае на утро 26 июня число заражений коронавирусом три тысячи 824. Из них выздоровели 2040, скончались 27, остальные получают лечение.

- За последние сутки в регионе зафиксировали 72 новых случая заболевания. В основном все новые пациенты из Хабаровска. Большинство зараженных - это люди в возрасте от 18 до 65 лет. Также госпитализировали 20 пациентов старше 65 лет, 20 детей и подростков в возрасте от одного года до 15 лет, - прокомментировали в региональном минздраве.

Отметим, что среди вновь выявленных пациентов порядка 30 процентов - это бессимптомные носители, у 55 процентов пневмония, у остальных признаки простудного заболевания. На сегодняшний день под медицинским наблюдением остаются более 7,2 тысячи человек, бывших в близком контакте с заболевшими.

Жителей Хабаровского края убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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