2020-06-26T05:49:17+03:00
Общество

Молодежь разгадает секреты и загадки Хабаровска

Квест-игру организуют в соответствии с противоэпидемическими мерами
Александр ШТААЛЬ
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Молодежь разгадает секреты и загадки ХабаровскаМолодежь разгадает секреты и загадки ХабаровскаФото: Евгения ГУСЕВА
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Молодежь разгадает секреты и загадки Хабаровска. Квест-игру «Город молодежи» организуют в соответствии с противоэпидемическими мерами. Она пройдет 27 июня.

- Для участников разработали три маршрута, которые будут стартовать каждый час в 12:00, 13:00 и 14:00. На каждом из них пять-семь контрольных точек. На каждой из них будет уникальная загадка, отгадав которую можно будет построить дальнейший маршрут, - рассказали в городской администрации.

По правилам несколько команд будут передвигаться по каждому направлению. В каждой команде от трех до пяти человек. Только одна команда сможет быстрее всех найти и получить приз от партнеров проекта.

Зарегистрировать команду для участия можно в официальной группе Instagram @khabrdsh городского отделения РДШ. Контактное лицо - председатель городского отделения Российского движения школьников Мария Потапова, телефон: 8-914-772-96-39.

ИСТОЧНИК KP.RU

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