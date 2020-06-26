2020-06-26T05:43:27+03:00
Общество

В Хабаровске голосование проходит без нарушения санитарных норм

Наблюдатели следят за наличием санитайзеров, перчаток и масок
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске голосование проходит без нарушений санитарных нормВ Хабаровске голосование проходит без нарушений санитарных нормФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Хабаровске голосование по поправкам к Конституции проходит без нарушения санитарных норм. Такие выводы делают общественные наблюдатели, работающие на избирательных участках.

- Нас зарегистрировано более 40 наблюдателей от ЛДПР. На участках в Хабаровске, за которыми я закреплен, главное было проверить безопасность: наличие санитайзеров, перчаток, масок, соблюдение социальной дистанции. Все, что предписано центральной избирательной комиссией РФ, организовано, - отметил Петр Емельянов, общественный наблюдатель, депутат Законодательной думы Хабаровского края.

Избирательные участки открыты ежедневно с 8:00 до 20:00 без перерыва на обед. Проголосовать горожане могут в любое удобное для них время. К слову, председатель ТИК Индустриального района Хабаровска Марина Цибульская отметила, что голосование уже прошло на острове Большой Уссурийский, и даже непогода не смогла внести коррективы в этот процесс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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