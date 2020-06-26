2020-06-26T05:42:31+03:00
Общество

Чиновников в ЕАО обязали провести таксацию лесов

Эту процедуру в шести лесничествах не проводили последние 10 лет
Александр ШТААЛЬ
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Чиновников в ЕАО обязали провести таксацию лесовЧиновников в ЕАО обязали провести таксацию лесовФото: Ольга КИВА
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К управлению лесами правительства Еврейской автономии у природоохранной прокуратуры появились вопросы. Основная претензия была к тому, что в шести лесничествах последние 10 лет не проводили таксацию лесов, то есть не оценивали ресурсы.

- Устаревшие данные таксации не позволяют нормально спроектировать мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов на землях лесного фонда с соблюдением правил пожарной безопасности в лесах. Речь шла о ресурсах на территории Биробиджанского, Бирского, Кульдурского, Ленинского, Облученского и Октябрьского лесничеств, - прокомментировали в Биробиджанской межрайонной природоохранной прокуратуре.

В управлении лесами не организовали мероприятия по проведению лесоустройства на территории земель лесного фонда. Вопрос пришлось решать в суде. В итоге управление лесами обязали провести таксацию лесов и проектирование мероприятий по охране и защите леса. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU

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