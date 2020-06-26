В Биробиджане работникам завода отдали невыданную зарплату

26 Июнь 2020 2020-06-26T05:37:48+03:00

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В Биробиджане работникам завода силовых трансформаторов выдали зарплату. Надо сказать, что кровно заработанные сотрудникам организации пришлось выбивать из работодателя с помощью следователей. По данному инциденту было уголовное разбирательство за полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы и пособий.

- В ходе расследования выяснили, что работодатель задолжал 60 подчиненным больше трех с половиной миллионов рублей. После вмешательства следственных органов руководство предприятия, находящегося в стадии банкротства, изыскало деньги и составило график выплат, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Отметим также, что на сегодняшний день зарплату получил 21 сотрудник. Остальные работники, которые не смогли прийти на встречу, получат деньги в ближайшие дни. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU