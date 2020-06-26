Сетевой проект хабаровской библиотеки победил в конкурсе Фонда Михаила Прохорова

26 Июнь 2020 2020-06-26T05:35:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Сетевой проект Дальневосточной научной государственной библиотеки победил в конкурсе Фонда Михаила Прохорова. Авторы идеи намерены создать виртуальную выставку-музей «Переселение на Амур: история и современность».

- Проект ориентирован в основном на старшеклассников. В основе выставки будут богатейшие ресурсы библиотеки и музеев края. В нее войдут цифровые копии музейных экспонатов, библиотечных, архивных материалов из повседневной жизни обычных граждан России, переселившихся на Амур, - рассказали в краевом минкультуры.

Благодаря виртуальной выставке хотят улучшить информирование школьников при изучении истории освоения территории Дальнего Востока, дополнить учебный материал региональным компонентом. Кроме того, такой подход поможет в патриотическом воспитании школьников. Реализовать проект собираются с 1 декабря 2020 года по 1 декабря 2021 года. Общий бюджет выставки 800 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU