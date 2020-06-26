2020-06-26T05:34:29+03:00
Общество

В одном из районов Хабаровского края ввели карантин

Причина тому - вспышка трихинеллеза на территории охотничьих угодий
Александр ШТААЛЬ
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В одном из районов Хабаровского края ввели карантинВ одном из районов Хабаровского края ввели карантинФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В районе имени Лазо Хабаровского края ввели карантин в связи с зафиксированным случаем трихинеллеза. По предварительной информации, ограничительные меры ввели согласно приказу управления ветеринарии правительства Хабаровского края от 18 июня 2020 года.

- Речь идет о конкретном эпизоотическом очаге, расположенном на территории охотничьих угодий участка «Верхнехорский» общества с ограниченной ответственностью «Лесные продукты». Все планируемые мероприятия также относятся только к описываемому в приказе эпизоотическому очагу. Размеры данного очага составляют 50 на 50 метров или 0,25 гектара, - прокомментировали в региональном министерстве природных ресурсов.

Отметим также, что ранее в средствах массовой информации появились данные о закрытии охоты на территории района. В министерстве рассказали, что данное сообщение не соответствует действительности. Отметим также, что в приказе управления также речь не идет об ограничении охоты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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