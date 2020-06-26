2020-06-26T05:32:30+03:00
Общество

В Хабаровске случайный посетитель травмпункта похитил телефон у охранника

Вычислить злоумышленника помогли камеры видеонаблюдения
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске случайный посетитель травмпункта похитил телефон у охранникаВ Хабаровске случайный посетитель травмпункта похитил телефон у охранникаФото: Тимур ХАНОВ
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Случайный посетитель травмпункта похитил телефон в Хабаровске. По предварительной информации, злоумышленник увидел забытый охранником смартфон, забрал его и скрылся. Позже мужчина продал гаджет возле рынка в Первом микрорайоне, а на вырученные деньги купил спиртное.

- Потерпевший оценил ущерб в 10 тысяч рублей. По данному инциденту провели проверку. Вычислить злоумышленника смоли благодаря камерам видеонаблюдения. Это был 36-летний безработный житель Центрального района, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении мужчины возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража». Максимально возможное наказание в этом случае - это лишение свободы на срок до пяти лет. На время разбирательств мужчина будет находиться на свободе под подпиской о невыезде. Дальнейшую его судьбу решит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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