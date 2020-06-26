В Хабаровском крае на Шантарских островах открывается полевой сезон

26 Июнь 2020 2020-06-26T05:30:50+03:00

Сотрудники нацпарка и волонтеры уже съезжаются к месту будущих работ

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В Хабаровском крае в нацпарке «Шантарские острова» открывается полевой сезон. К месту будущих работ уже съезжаются сотрудники и волонтеры. В первых рядах начальник отдела охраны Максим Сопот и госинспектор Игорь Хатхил.

- Полевые мероприятия проведут согласно утвержденному плану, - рассказывает Максим Сопот. - Предстоит установить аншлаги и информационные щиты, провести ревизии туристских стоянок, помочь экологическому взводу ВВО по ликвидации накопленного экологического ущерба. Также проверят состояние взлетно-посадочной полосы для возможного использования малой авиацией.

Основная работа во время полевого сезона - это контроль за сохранением биологического разнообразия, выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства РФ, пешее и водное патрулирование. Отметим также, что с 1 июня 2020 года акваторию ежедневно мониторят с помощью программы SCANEX. Она регистрирует суда-нарушители в морской зоне нацпарка.

ФОТО: А. Куделина, И. Бахтина.

ИСТОЧНИК KP.RU