2020-06-26T05:29:39+03:00
Общество

Уволенного замдиректора через суд восстановили в должности в Хабаровском крае

Процедура увольнения была признана незаконной
Александр ШТААЛЬ
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Уволенного замдиректора через суд восстановили в должности в Хабаровском краеУволенного замдиректора через суд восстановили в должности в Хабаровском краеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уволенного работника через суд восстановили в должности в Хабаровском крае. Служители Фемиды признали процедуру увольнения незаконной и постановили вернуть человека на рабочее место.

- Мужчина работал в должности заместителя генерального директора по безопасности. Он посчитал, что с ним обошлись, мягко говоря, некорректно, и обратился в суд. Рассмотрев обстоятельства дела, служители Фемиды составили исполнительный документ в пользу гражданина. Позже к делу подключились и судебные приставы, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Организации-должнику время спустя вручили постановление о возбуждении исполнительного производства и требование о необходимости исполнения требований исполнительного документа. Кроме того, работодателя предупредили, что в случае неисполнения требований может последовать привлечение к административной и уголовной ответственности. В итоге приказ об увольнении гражданина отменили, а самого работника восстановили в занимаемой должности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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