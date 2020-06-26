Уволенного замдиректора через суд восстановили в должности в Хабаровском крае

26 Июнь 2020 2020-06-26T05:29:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Уволенного работника через суд восстановили в должности в Хабаровском крае. Служители Фемиды признали процедуру увольнения незаконной и постановили вернуть человека на рабочее место.

- Мужчина работал в должности заместителя генерального директора по безопасности. Он посчитал, что с ним обошлись, мягко говоря, некорректно, и обратился в суд. Рассмотрев обстоятельства дела, служители Фемиды составили исполнительный документ в пользу гражданина. Позже к делу подключились и судебные приставы, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Организации-должнику время спустя вручили постановление о возбуждении исполнительного производства и требование о необходимости исполнения требований исполнительного документа. Кроме того, работодателя предупредили, что в случае неисполнения требований может последовать привлечение к административной и уголовной ответственности. В итоге приказ об увольнении гражданина отменили, а самого работника восстановили в занимаемой должности.

ИСТОЧНИК KP.RU