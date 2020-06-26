В ЕАО для выпускников Школы юных пожарных прозвенел последний звонок
В ЕАО для выпускников Школы юных пожарных прозвенел последний звонок. Учебный год закончился для 22 ребят. При этом присутствовали на церемонии в Сквере Победы только трое выпускников. Их родители и преподаватели школы, остальные ребята были на связи в режиме видеоконференции.
- Парни и девушки изучали в школе такие дисциплины, как психологическая, медицинская, противопожарная и специальная подготовки, подготовка по связи, топография, тактико-специальная и радиационная подготовки. Кроме того, воспитанники занимались спортом, физикой и математикой. Полученные навыки и умения они продемонстрировали на выпускном экзамене, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.
Ребятам вручили свидетельства об окончании школы и профессиональном обучении, зачетки с результатами. Тем, кто не присутствовал лично, заветные документы вручили родители. Преподаватели, воспитанники и родители обменялись словами благодарности.
ИСТОЧНИК KP.RU