2020-06-26T05:28:23+03:00
Общество

В ЕАО для выпускников Школы юных пожарных прозвенел последний звонок

Для большей части ребят церемонию провели в режиме видеоконференцсвязи
Александр ШТААЛЬ
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В ЕАО для выпускников Школы юных пожарных прозвенел последний звонокВ ЕАО для выпускников Школы юных пожарных прозвенел последний звонокФото: ГУ МЧС России по ЕАО
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В ЕАО для выпускников Школы юных пожарных прозвенел последний звонок. Учебный год закончился для 22 ребят. При этом присутствовали на церемонии в Сквере Победы только трое выпускников. Их родители и преподаватели школы, остальные ребята были на связи в режиме видеоконференции.

- Парни и девушки изучали в школе такие дисциплины, как психологическая, медицинская, противопожарная и специальная подготовки, подготовка по связи, топография, тактико-специальная и радиационная подготовки. Кроме того, воспитанники занимались спортом, физикой и математикой. Полученные навыки и умения они продемонстрировали на выпускном экзамене, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Ребятам вручили свидетельства об окончании школы и профессиональном обучении, зачетки с результатами. Тем, кто не присутствовал лично, заветные документы вручили родители. Преподаватели, воспитанники и родители обменялись словами благодарности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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