2020-06-26T07:31:33+03:00
Общество

В Биробиджане определились с местами для выпаса коров

Также разработан специальный маршрут, по которому буренок можно сопроводить на пастбище
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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В Биробиджане определились с местами для выпаса коровВ Биробиджане определились с местами для выпаса коровФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА
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В мэрии Биробиджана разобрались с проблемой бесконтрольно гуляющего по улицам домашнего скота - теперь пасти коров и прочих нуждающихся в свежем зеленом корме животных можно только в строго установленных для этого местах.

Также мэр города утвердил «Правила содержания сельскохозяйственных животных на территории города и маршруты прогона сельскохозяйственных животных».

- Прогон животного к месту выпаса осуществляется под личным присмотром владельца либо под присмотром пастуха в соответствии с маршрутом прогона, - рассказал мэр Биробиджана Александр Головатый. - Выпас животных осуществляется в специально отведенных местах, под надзором владельцев или лиц ими уполномоченных - пастухов..

Часть зарплаты пастухов в городской администрации пообещали компенсировать из бюджета, а владельцам крупного рогатого скота напомнили об ответственности за нарушение правил выпаса. С маршрутом прогона сельскохозяйственных животных на территории Биробиджана можно ознакомиться на официальном сайте мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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