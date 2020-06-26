В Хабаровском крае отпразднуют День молодежи-2020

26 Июнь 2020 2020-06-26T07:55:43+03:00

В этот день в регионе пройдет более ста различных акций

Изменить размер текста: A A

Череду праздничных событий откроет акция «Молодо Зелено 27», в формате которой участникам предложат одеться в зеленую одежду, посадить дерево, украсить дом или двор зелеными флажками, нарисовать рисунок с преобладающим зеленым цветом и написать об этом пост в своих социальных сетях с хештэгом #МолодоЗелено27.

- Кроме «Молодо Зелено 27» запланированы и другие, не менее интересные акции, например, «Движ», - рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края. - Это командная игра, победить в которой помогут эрудиция, логика и сообразительность. Ближайшее интеллектуальное состязание состоится уже сегодня, 26 июня в 19:00. Для участия необходимо зайти на сайт краевого центра «Поколениум» в раздел «Мероприятия».

Также в правительстве сообщили, что отдельный конкурс «Дело Молодое 27» ждет работников организаций, которые занимаются развитием и поддержкой молодежи в крае. Участникам предлагают опубликовать в своих соцсетях рассказы, которые наиболее полно раскроют суть и специфику их работы.

ИСТОЧНИК KP.RU