26 Июнь 2020 2020-06-26T08:57:02+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре увековечат село Пермское. Для этого, например, предлагают переименовать часть проспекта Первостроителей в проспект Первых Переселенцев. Автор этой идеи краевед Антон Ермаков.

- В этом году отметят 160-летие со дня основания села Пермского. В рамках празднования и предлагают переименовать проспект. Автор идеи уверен, что такой подход подчеркнет преемственность поколений, когда проспект, начавшись с именем Переселенцев, затем перейдет в проспект Первостроителей города, - рассказали в городской администрации.

В планах собрать и другие предложения по увековечиванию памяти села Пермского. Участие в этом могу принять все желающие. На сегодняшний день уже озвучили вариант назвать именем Пермского городскую Набережную и установить мемориальную доску в честь села. Предложения принимают на электронный адрес aprel7@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU