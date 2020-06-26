2020-06-26T08:57:02+03:00
Звезды

В Комсомольске-на-Амуре увековечат село Пермское

Для этого предлагают переименовать часть проспекта Первостроителей в проспект Первых Переселенцев
Александр ШТААЛЬ
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В Комсомольске-на-Амуре увековечат село ПермскоеВ Комсомольске-на-Амуре увековечат село ПермскоеФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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В Комсомольске-на-Амуре увековечат село Пермское. Для этого, например, предлагают переименовать часть проспекта Первостроителей в проспект Первых Переселенцев. Автор этой идеи краевед Антон Ермаков.

- В этом году отметят 160-летие со дня основания села Пермского. В рамках празднования и предлагают переименовать проспект. Автор идеи уверен, что такой подход подчеркнет преемственность поколений, когда проспект, начавшись с именем Переселенцев, затем перейдет в проспект Первостроителей города, - рассказали в городской администрации.

В планах собрать и другие предложения по увековечиванию памяти села Пермского. Участие в этом могу принять все желающие. На сегодняшний день уже озвучили вариант назвать именем Пермского городскую Набережную и установить мемориальную доску в честь села. Предложения принимают на электронный адрес aprel7@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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