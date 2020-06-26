26 Июнь 2020 2020-06-26T08:27:37+03:00

Мошенники вымогают у бизнесменов в Хабаровском крае деньги на борьбу с коронавирусом Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Мошенники вымогают у бизнесменов в Хабаровском крае деньги на борьбу с коронавирусом. При этом неизвестные решили не размениваться и «работают» от имени правительства региона. Для правдоподобности указаны контактные данные. В своих сообщениях аферисты просят оказать помощь для обустройства палат и каждой квартиры. Речь идет о суммах в 810 и 90 тысяч рублей.

В своих сообщениях аферисты просят оказать помощьФото: Правительство Хабаровского края

- В письмах также указаны реквизиты некоей компании «АРТЕК», которая якобы выполняет заявленные работы. Обращаем внимание, что данная информация не является достоверной. В правительстве края не обращались с просьбой о помощи к предпринимателям. Пожалуйста, будьте бдительны, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

Аферисты заранее перезванивают своим потенциальным жертвамФото: Правительство Хабаровского края

Отметим также, что аферисты заранее перезванивают своим потенциальным жертвам и предлагают поучаствовать в акции. Пока известно, что подобные письма с дезинформацией получили две крупные компании.

ИСТОЧНИК KP.RU