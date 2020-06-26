26 Июнь 2020 2020-06-26T09:31:59+03:00

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Жильцам разрушенного дома дадут квартиры в Хабаровске. Речь идет о собственниках, чей дом на улице Зои Космодемьянской развалился буквально на глазах людей. Сегодня, 26 июня, губернатор края подписал распоряжение о передаче 23 квартир в Хабаровске из краевой собственности на баланс города.

Такой подход поможет муниципальным властям расселить людей, которые в начале апреля остались ни с чем. Жильцы потеряли все, остались на улице. Мной было принято решение передать городу квартиры для оперативного решения жилищного вопроса пострадавших, - прокомментировал Сергей Фургал.

Глава правительства края также выразил надежду, что потерявшие жилье горожане смогут отпраздновать новоселье в ближайшие дни.

Напомним, 9 апреля к полуночи из старого дома эвакуировали 33 человека.

s.furgal Жильцам разрушенного дома дадут квартиры в Хабаровске

ИСТОЧНИК KP.RU