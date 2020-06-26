2020-06-26T10:02:42+03:00
Происшествия

Больше четырех миллионов рублей выманили аферисты у хабаровчанина

Мужчина думал, что разговаривает с работниками банка
Александр ШТААЛЬ
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Больше четырех миллионов рублей выманили аферисты у хабаровчанинаБольше четырех миллионов рублей выманили аферисты у хабаровчанинаФото: Олег ЗОЛОТО
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Больше четырех миллионов рублей выманили аферисты у хабаровчанина. Неизвестные позвонили горожанину, сообщили, что некто пытается снять деньги с его счета, и предложили вариант решения проблемы.

- Потерпевший по указанию мнимого сотрудника службы безопасности банка стал переводить деньги на так называемые резервные счета. Операции продолжались в течение двух недель. Когда горожанин понял, что попал в руки мошенников, то обратился за помощью в полицию, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

На сегодняшний день по данному факту возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумышленников могут лишить свободы на срок до 10 лет. Пока их личности устанавливают, принимают меры по их задержанию.

Жителей краевой столицы убедительно просят сохранять бдительность и не поддаваться на уловки мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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