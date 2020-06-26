2020-06-26T12:05:24+03:00
Общество

На улице 40 лет Победы в Биробиджане отремонтировали дорогу

Продолжают приводить в порядок улицу Калинина
Александр ШТААЛЬ
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На улице 40 лет Победы в Биробиджане отремонтировали дорогуНа улице 40 лет Победы в Биробиджане отремонтировали дорогуФото: администрация Биробиджана
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В Биробиджане продолжаются работы по ремонту дорог. На сегодняшний день привели в порядок трассу на улице 40 лет Победы, продолжают реконструировать дорогу на улице Калинина.

- На улице 40 лет Победы уложили выравнивающий слой и основной, геосетку, - рассказал мэр Биробиджана Александр Головатый. - Также заменили дорожные знаки, подняли остановку (поменяли бордюр и покрытие), съезды, нанесли разметку.

Работа кипит и на улице Калинина, а также на биробиджанском кладбище. К асфальтированию улицы Школьной приступят в середине июля. В планах ремонт дороги, которая ведет к дачному поселку Щукинка, где обустроят водоотводные каналы, выпилят древесно-кустарниковую растительность по придорожной полосе, будет отсыпка профиля дороги. Всего в порядок приведут 13 дорог общей протяженностью 17 километров в рамках нацпроекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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