2020-06-26T12:04:29+03:00
Общество

Спасатели в Биробиджане помогли ребенку избавиться от кольца

Украшение застряло на пальце, доставляя массу неудобств несовершеннолетней
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Спасатели в Биробиджане помогли ребенку избавиться от кольцаСпасатели в Биробиджане помогли ребенку избавиться от кольцаФото: ГУ МЧС России по ЕАО
Изменить размер текста:

Спасатели в Биробиджане помогли ребенку избавиться от кольца. Школьница надела металлическое украшение, а снять его не получилось. Сначала ей помогали родители. Они использовали нитки, подсолнечное масло и воду, но попытки не увенчались успехом. Тогда взрослые вызвали спасателей.

Палец от кольца опух. Чтобы освободить его от украшения, решили кольцо распилить. В медицинской помощи девочка не нуждалась. Опекун несовершеннолетней поблагодарила сотрудников МЧС России за экстренную помощь ребенку.

- Таких случаев бывает немало. При этом иногда дети надевают не только кольца, но и гайки, шайбы, подшипники, - сообщил Вячеслав Тимашков, начальник подразделения спасателей. - С одной стороны это выглядит курьезно, но вместе с тем такие случаи могут нанести непоправимый вред здоровью.

Отметим также, что в регионе зафиксировали три аналогичных случая, когда спасатели помогали снимать кольца с пальцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Маршрут поездов «Хабаровск - Волочаевка-I» сократят до станции «Дежневка»
За поправки в Конституцию проголосовал один хабаровчанин на Большом Уссурийском острове
Спасатели в Биробиджане помогли ребенку избавиться от кольца
На улице 40 лет Победы в Биробиджане отремонтировали дорогу
Больше четырех миллионов рублей выманили аферисты у хабаровчанина
Жильцам разрушенного дома дадут квартиры в Хабаровске
В Комсомольске-на-Амуре увековечат село Пермское
Мошенники вымогают у бизнесменов в Хабаровском крае деньги на борьбу с коронавирусом
В Хабаровском крае отпразднуют День молодежи-2020
В Биробиджане определились с местами для выпаса коров
Уволенного замдиректора через суд восстановили в должности в Хабаровском крае
В ЕАО для выпускников Школы юных пожарных прозвенел последний звонок
В Хабаровском крае на Шантарских островах открывается полевой сезон
Дальневосточники смогут получать кредиты по льготным ставкам в Сбербанке
В Хабаровске случайный посетитель травмпункта похитил телефон у охранника
В Хабаровском крае распределили субсидию на оленеводство
В одном из районов Хабаровского края ввели карантин
Сетевой проект хабаровской библиотеки победил в конкурсе Фонда Михаила Прохорова
В Биробиджане работникам завода отдали невыданную зарплату
Чиновников в ЕАО обязали провести таксацию лесов
В Хабаровске голосование проходит без нарушения санитарных норм
Молодежь разгадает секреты и загадки Хабаровска
Свежая информация по коронавирусу на утро 26 июня 2020 года: скончались 27 человек
Обстановка в Хабаровском крае на 26 июня 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
Хабаровский край получит деньги на модернизацию спортплощадок
В Хабаровске выкосят всю траву за неделю