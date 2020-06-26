26 Июнь 2020 2020-06-26T12:04:29+03:00

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Спасатели в Биробиджане помогли ребенку избавиться от кольца. Школьница надела металлическое украшение, а снять его не получилось. Сначала ей помогали родители. Они использовали нитки, подсолнечное масло и воду, но попытки не увенчались успехом. Тогда взрослые вызвали спасателей.

Палец от кольца опух. Чтобы освободить его от украшения, решили кольцо распилить. В медицинской помощи девочка не нуждалась. Опекун несовершеннолетней поблагодарила сотрудников МЧС России за экстренную помощь ребенку.

- Таких случаев бывает немало. При этом иногда дети надевают не только кольца, но и гайки, шайбы, подшипники, - сообщил Вячеслав Тимашков, начальник подразделения спасателей. - С одной стороны это выглядит курьезно, но вместе с тем такие случаи могут нанести непоправимый вред здоровью.

Отметим также, что в регионе зафиксировали три аналогичных случая, когда спасатели помогали снимать кольца с пальцев.

ИСТОЧНИК KP.RU