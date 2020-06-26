За поправки в Конституцию проголосовал один хабаровчанин на Большом Уссурийском острове
За поправки в Конституцию проголосовал один хабаровчанин на Большом Уссурийском острове. К слову, в поселении зарегистрировано 56 человек. При этом согласно регламенту заранее повесили объявление о времени и месте голосования.
- Напомним, голосование по изменениям в Конституцию России стартовало накануне, как и в краевом центре на правом берегу Амура. Поселок Уссурийский входит в перечень труднодоступных для плебисцита мест, - рассказали в городской администрации.
Участок находится в здании пожарной части. В минувший четверг члены УИКа №68, расположенного на хабаровской улице Кубяка, опечатали урну для бюллетеней и на катере привезли ее на остров. Людей ждали с 12:00 до 16:00.
Напомним также, что голосование стартовало вчера, 25 июня. Он будет длиться до 30 июня. Чтобы проголосовать, нужно прийти на избирательный участок. Этот период ввели в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Вчера в Хабаровске, по данным ТИКов, таким правом воспользовались 14 тысяч 367 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU