2020-06-26T12:03:22+03:00
Общество

За поправки в Конституцию проголосовал один хабаровчанин на Большом Уссурийском острове

К слову, всего в поселении живет 56 человек
Александр ШТААЛЬ
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За поправки в Конституцию проголосовал один хабаровчанин на Большом Уссурийском островеЗа поправки в Конституцию проголосовал один хабаровчанин на Большом Уссурийском островеФото: Администрация Хабаровска
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За поправки в Конституцию проголосовал один хабаровчанин на Большом Уссурийском острове. К слову, в поселении зарегистрировано 56 человек. При этом согласно регламенту заранее повесили объявление о времени и месте голосования.

- Напомним, голосование по изменениям в Конституцию России стартовало накануне, как и в краевом центре на правом берегу Амура. Поселок Уссурийский входит в перечень труднодоступных для плебисцита мест, - рассказали в городской администрации.

Участок находится в здании пожарной части. В минувший четверг члены УИКа №68, расположенного на хабаровской улице Кубяка, опечатали урну для бюллетеней и на катере привезли ее на остров. Людей ждали с 12:00 до 16:00.

Напомним также, что голосование стартовало вчера, 25 июня. Он будет длиться до 30 июня. Чтобы проголосовать, нужно прийти на избирательный участок. Этот период ввели в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Вчера в Хабаровске, по данным ТИКов, таким правом воспользовались 14 тысяч 367 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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