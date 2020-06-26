2020-06-26T12:01:46+03:00
Общество

Маршрут поездов «Хабаровск - Волочаевка-I» сократят до станции «Дежневка»

Временные неудобства связаны с проведением ремонтных работ
Александр ШТААЛЬ
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Маршрут поездов «Хабаровск – Волочаевка-I» сократят до станции «Дежневка»Маршрут поездов «Хабаровск – Волочаевка-I» сократят до станции «Дежневка»Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Маршрут поездов «Хабаровск - Волочаевка-I» изменят. Это вынужденная мера в связи с проведением ремонтных работ. Так, 27-30 июня, 4-7, 11-14, 18-21, 25-28 июля пригородный поезд №6831 «Хабаровск-I - Волочаевка-I», отбывающий из краевой столицы в 20:38, будет следовать только до станции «Дежневка». От этой станции до Волочаевки-I пассажиров будут перевозить автобусом со станции Дежневка в Волочаевку в 21:30.

- Также 28-30 июня, 1, 5-8, 12-15, 19-22, 26-29 июля поезд №6832 «Волочаевка-I - Хабаровск-I» от станции «Волочаевка-I» не отправляется, курсирует от станции «Дежневка (отправление в 06:11). От Волочаевки-1 до Дежневки автобус отправляется в 5:40, - рассказали в ДВЖД.

Кроме того, 27-29 июня поезд №6825 «Хабаровск-I - Волочаевка-I», отправляющийся из Хабаровска в 17:10, проследует до Дежневки. Автобус с пассажирами отправится в Волочаевку в 18:05. Также 27-29 июня поезд №6824 «Волочаевка-I - Хабаровск-I» от станции «Дежневка» отправится в 18:47, автобус со станции «Волочаевка-I» в Дежневку - в 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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