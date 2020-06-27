2020-06-27T02:56:46+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровском крае на 27 июня 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон

На реках региона продолжается подъем уровня воды
Евгения МОЛОТОВА
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На реках региона продолжается подъем уровня водыНа реках региона продолжается подъем уровня водыФото: Ксения ТУРТЫГИНА
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В Хабаровске сегодня облачно с прояснениями. Возможен дождь. Температура воздуха ночью до + 14, днем до +22. Ветер северо-восточный 2-4 м/с, порывы до 8 м/с. На юге возможны дожди, температура ночью +10 +15, днем +20 +25, , северо-восточный, порывистый 5-10 м/с. В центральных районах местами дожди, температура ночью +5 +14, днем +11 +25, ветер восточный, северо- восточный 3-8 м/с. На севере края местами небольшие дожди, температура ночью +3 +11, днем до +20, ветер восточный 5-8 м/с.

Опасных гидрологических явлений не зарегистрировано. Затоплены поймы рек Уссури, Подхоренок, Кия на глубину 0,1-0,3 м. На реке Амур у г. Хабаровска в течение двух суток существенного изменения уровня воды не ожидается. В ближайшие 2-3 дня ожидается дополнительный подъем воды на 20-50 см на реках Подхоренок, Хор, Кия. В Хабаровском районе на р. Урми у с. Кукан 28-29 июня ожидается подъем на 80-90 см до отметки 750-780 см (пойма 760, НЯ 850), р. Кур у с. Новокуровка 29 июня-1 июля на 90-140 см до отметок 430-480 см (пойма 430, НЯ 650), р.Тунгуска у с. Архангеловка 1-2 июля на 100-130 см до отметок 750-780 см (пойма 750, НЯ 1000).

Уровень радиации в пределах естественных фоновых значений.

За сутки в крае зарегистрировано 75 новых случаев заболевания коронавирусом, в Хабаровском крае. Все заболевшие – жители краевой столицы. Кроме того в стационарах края получают лечение 393 пациента с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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