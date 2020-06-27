Четыре с половиной миллиона перевел мошенникам хабаровчанин

27 Июнь 2020 2020-06-27T03:23:05+03:00

Виновные могут провести за решеткой до десяти лет Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

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С заявлением в участковый отдел полиции обратился пожилой житель краевой столицы. По словам мужчины неустановленные пока лица обманным путем похитили все его накопления – четыре с половиной миллиона рублей.

Схема мошенников – хорошо знакома правоохранителям. Потерпевшему поступил звонок с московского абонентского номера. Мужчина на другом конце провода представился сотрудником банка и сообщил о том, что с банковской карты потерпевшего пытаются снять деньги мошенники. Не соврал, кстати. После чего, собеседник предложил перевести сбережения потерпевшего на резервные счета. Мужчина поверил злоумышленникам и а течении двух недель, перечислил мошенникам более четырех миллионов 500 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Личности злоумышленников устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU