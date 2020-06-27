Пострадавшие от града жители ЕАО получат компенсацию из резервного фонда

27 Июнь 2020 2020-06-27T05:04:46+03:00

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На ликвидацию последствий недавнего града в ЕАО из областного резервного фонда выделено более трех с половиной миллионов рублей. Эти средства пойдут для оказания помощи жителям поселка Николаевка, в частных домах которых от града пострадала кровля. Как сообщила председатель комитета социальной защиты правительства ЕАО Наталья Афанасьева, в настоящее время приняты заявления и составлены акты по 84 домохозяйствам, в 27 из которых зафиксировано частичное повреждение кровли, а в 57 – полное уничтожение. Компенсации составят соответственно 25 и 50 тысяч рублей.

Напомним, аномальные осадки выпали на территории части Хабаровского края и ЕАО 13 июня текущего года. И если в Хабаровском крае ущерб оказался незначительным, то в Еврейской автономии стихия разгулялась во всю. В части районов власти ввели локальный режим ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU