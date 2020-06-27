2020-06-27T05:04:46+03:00
Происшествия

Пострадавшие от града жители ЕАО получат компенсацию из резервного фонда

Средства выделены для 84 пострадавших хозяйств
Евгения МОЛОТОВА
Поделиться:
Сильный град выпал в ЕАО 13 июняСильный град выпал в ЕАО 13 июняФото: Ольга КИВА
Изменить размер текста:

На ликвидацию последствий недавнего града в ЕАО из областного резервного фонда выделено более трех с половиной миллионов рублей. Эти средства пойдут для оказания помощи жителям поселка Николаевка, в частных домах которых от града пострадала кровля. Как сообщила председатель комитета социальной защиты правительства ЕАО Наталья Афанасьева, в настоящее время приняты заявления и составлены акты по 84 домохозяйствам, в 27 из которых зафиксировано частичное повреждение кровли, а в 57 – полное уничтожение. Компенсации составят соответственно 25 и 50 тысяч рублей.

Напомним, аномальные осадки выпали на территории части Хабаровского края и ЕАО 13 июня текущего года. И если в Хабаровском крае ущерб оказался незначительным, то в Еврейской автономии стихия разгулялась во всю. В части районов власти ввели локальный режим ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пострадавшие от града жители ЕАО получат компенсацию из резервного фонда
Четыре с половиной миллиона перевел мошенникам хабаровчанин
Обстановка в Хабаровском крае на 27 июня 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
Маршрут поездов «Хабаровск - Волочаевка-I» сократят до станции «Дежневка»
За поправки в Конституцию проголосовал один хабаровчанин на Большом Уссурийском острове
Спасатели в Биробиджане помогли ребенку избавиться от кольца
На улице 40 лет Победы в Биробиджане отремонтировали дорогу
Больше четырех миллионов рублей выманили аферисты у хабаровчанина
Жильцам разрушенного дома дадут квартиры в Хабаровске
В Комсомольске-на-Амуре увековечат село Пермское
Мошенники вымогают у бизнесменов в Хабаровском крае деньги на борьбу с коронавирусом
В Хабаровском крае отпразднуют День молодежи-2020
В Биробиджане определились с местами для выпаса коров
Уволенного замдиректора через суд восстановили в должности в Хабаровском крае
В ЕАО для выпускников Школы юных пожарных прозвенел последний звонок
В Хабаровском крае на Шантарских островах открывается полевой сезон
Дальневосточники смогут получать кредиты по льготным ставкам в Сбербанке
В Хабаровске случайный посетитель травмпункта похитил телефон у охранника
В Хабаровском крае распределили субсидию на оленеводство
В одном из районов Хабаровского края ввели карантин
Сетевой проект хабаровской библиотеки победил в конкурсе Фонда Михаила Прохорова
В Биробиджане работникам завода отдали невыданную зарплату
Чиновников в ЕАО обязали провести таксацию лесов
В Хабаровске голосование проходит без нарушения санитарных норм
Молодежь разгадает секреты и загадки Хабаровска
Свежая информация по коронавирусу на утро 26 июня 2020 года: скончались 27 человек
Обстановка в Хабаровском крае на 26 июня 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
Хабаровский край получит деньги на модернизацию спортплощадок
В Хабаровске выкосят всю траву за неделю