Спикер Хабаровской краевой думы Ирина Зикунова от имени депутатского корпуса поздравила жителей края с Днем молодежи

27 Июнь 2020 2020-06-27T06:47:14+03:00

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- Молодость – это самая прекрасная пора в жизни каждого человека, время новых надежд и открытий, поиска себя, - отметила Ирина Зикунова. - От вас – нынешних школьников, студентов, молодых специалистов зависит будущее родного края, его успехи и достижения. В этот замечательный праздник особенно приятно отметить, что уже сегодня молодые люди занимают активную жизненную позицию и проявляют себя во многих отраслях и сферах. В предпринимательстве, общественной жизни края, политической и волонтерской деятельности, сохраняют и приумножают культурные традиции.

Ирина Валерьевна от имени всего депутатского корпуса отметила выдающиеся достижения наших молодых земляков в учебе, спорте, искусстве и науке.

- Пусть на пути к вашему успеху помогают опыт и мудрость старшего поколения. Ведь совсем скоро именно вы будете задавать вектор движения нашему краю. Для продвижения ваших идей организован смотр-конкурс законопроектов и научных работ «Идеи молодых - Хабаровскому краю!», который посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, - сказала она.

Отдельные слова благодарности, спикер думы выразила волонтерам, которые всегда готовы прийти на помощь нуждающимся в ней.

- Одной из приоритетных задач органов власти является поддержка молодежи. На территории края действует региональный закон о молодежи и молодежной политике, реализуется жилищная программа, формируются общественные молодежные объединения. В Законодательной Думе Хабаровского края также большое внимание уделяется поддержке молодых и активных людей. В этом году был сформирован новый состав Молодежной общественной палаты при краевом парламенте, и мы надеемся на дальнейшую совместную и плодотворную деятельность на благо родного края, - сказала она. – В этот день хочу пожелать всем молодым жителям региона не бояться нового, смело идти вперед, преодолевать преграды, неустанно познавать мир вокруг себя и самое главное найти свое место в жизни!