Победителей конкурса-смотра наградили в Хабаровске

27 Июнь 2020 2020-06-27T06:56:04+03:00

низации мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Победителей приветствовала председатель Законодательной Думы Хабаровского края, председатель Совета председателей представительных органов городских округов и муниципальных районов при региональном парламенте Ирина Зикунова Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Изменить размер текста: A A

Традиционный конкурс стартовал в апреле 2019 года и посвящен 75-летию Победы. На рассмотрение комиссии были представлены материалы 31 представительного органа муниципальных образований края: двух городских округов, 16 муниципальных районов края, 5 городских и 8 сельских поселений.

В конкурсных материалах они отразили результаты своей деятельности в самых различных сферах. Ими проделана большая работа по организации мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Победителей приветствовала председатель Законодательной Думы Хабаровского края, председатель Совета председателей представительных органов городских округов и муниципальных районов при региональном парламенте Ирина Зикунова.

- Работы практически всех представительных органов муниципальных образований края заслуживают положительных оценок, обобщения и распространения опыта. В них отражены позитивные тенденции, которые отличают их деятельность, отмечается качественный и творческий подход к подготовке, - отметила она.

По итогам конкурса в разных номинациях – в зависимости от территорий по численности населения победителями стали Комсомольская-на-Амуре городская Дума, собрания депутатов Амурского, Комсомольского и имени Полины Осипенко муниципального района, советы депутатов городского поселения «Город Вяземский», сельских поселений «Село имени Полины Осипенко» и «Поселок Джамку» Солнечного муниципального района.