Рестораны в Хабаровске не будут работать до 12 июля
В Хабаровском крае начался процесс вывода региона из режима самоизоляции. Первый его этап прошел успешно - разрешены прогулки, индивидуальные занятия спортом, в детских садах заработали дежурные группы. В том числе открыли и веранды летних кафе.
На втором этапе, который должен стартовать 2 июля, среди всего прочего, должны были начать прием посетителей кафе и рестораны. Однако, свое вето на их деятельность вновь наложил Роспотребнадзор. Отнесясь с пониманием к рекомендациям регулирующего органа правительство края приняло решение о продлении закрытия заведений общепита до 12 июля. И дата эта не окончательна.
Также под вопросом остается введение в штатный режим детских садов и открытие бассейнов.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Хабаровском крае и ЕАО»