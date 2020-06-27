2020-06-27T11:11:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Рестораны в Хабаровске не будут работать до 12 июля

Такое решение принял губернатор по рекомендации Роспотребнадзора
Евгения МОЛОТОВА
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Такое решение принял губернатор по рекомендации РоспотребнадзораТакое решение принял губернатор по рекомендации РоспотребнадзораФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае начался процесс вывода региона из режима самоизоляции. Первый его этап прошел успешно - разрешены прогулки, индивидуальные занятия спортом, в детских садах заработали дежурные группы. В том числе открыли и веранды летних кафе.

На втором этапе, который должен стартовать 2 июля, среди всего прочего, должны были начать прием посетителей кафе и рестораны. Однако, свое вето на их деятельность вновь наложил Роспотребнадзор. Отнесясь с пониманием к рекомендациям регулирующего органа правительство края приняло решение о продлении закрытия заведений общепита до 12 июля. И дата эта не окончательна.

Также под вопросом остается введение в штатный режим детских садов и открытие бассейнов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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