Режим самоизоляции для жителей Хабаровского края старше 65 лет продлен до 12 июля
Решение о продлении режима самоизоляции для престарелых граждан в возрасте от 65 лет подписал глава региона Сергей Фургал. Также до 12 июля продлен запрет и на работу предприятий общественного питания. Речь идет о ресторанах, кафе, барах, столовых, которые пока могут обслуживать клиентов только на уличных верандах, либо осуществлять доставку по предварительным заказам. Ограничения работы не касаются ведомственных столовых и других предприятий питания, которые расположены на территориях организаций всех форм собственности и обслуживают работников этих структур.
ИСТОЧНИК KP.RU