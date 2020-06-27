Сергей Фургал продлил ограничения для детских садов, саун и ресторанов

27 Июнь 2020 2020-06-27T12:05:54+03:00

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Действия целого ряда ограничительных мер продлено в Хабаровском крае постановлением главы региона Сергея Фургала. Под запрет попали кинотеатры, музеи, стадионы, и детские центры. Не нашли снисхождения у Роспотребнадзора и кафе, рестораны и прочий общепит, не относящийся к корпоративным структурам или не имеющий летних веранд или доставки.

- Ограничительные меры продлены для данных категорий до 12 июля, - рассказали в пресс-службе краевого правительства. - Постановление до 12 июля 2020 года запрещает проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных, просветительских, рекламных и других мероприятий с очным пребыванием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах.

На территории региона по-прежнему действует масочный режим. Жителям старше 65 лет настоятельно не рекомендуют покидать свои жилые помещения, сохранять режим самоизоляции. Постановление до 12 июля 2020 года запрещает проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных, просветительских, рекламных и других мероприятий с очным пребыванием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, - подчеркнули в пресс-службе правительства края.

ИСТОЧНИК KP.RU