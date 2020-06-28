2020-06-27T15:40:17+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровском крае на 28 июня 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон

Дожди возвращаются, но будут кратковременными
Борис КОКУРИН
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Обстановка в Хабаровском крае на 28 июня 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фонОбстановка в Хабаровском крае на 28 июня 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фонФото: Борис КОКУРИН
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По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС» 28 июня:

- В Хабаровске местами небольшой дождь, температура ночью от +11 до +13, днем от +22 до +24, ветер северо-восточный 5-10 м/с.

- В южных районах местами кратковременные дожди, температура ночью от +10 до +16, днем от +20 до +25, ветер восточный, северо- восточный 6-11 м/с.

- В центральных районах местами кратковременные дожди, температура ночью от +7 до +14, днем от +11 до +26, ветер восточный, северо- восточный 3-11 м/с.

- В северных районах местами небольшие дожди, температура ночью от +3 до +11, днем от +7 до +23, ветер восточный 5-12 м/с.

Опасные гидрологические явления на территории Хабаровского края не прогнозируются. Как сообщают в краевом Роспотребнадзоре с начала сезона в лечебные заведения региона с жалобами на укусы клещей обратились 2019 человек. Заболевших клещевым боррелиозом и энцефалитом не зарегистрировано

Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 9 до 20 микрорентген в час, то есть находится в пределах естественных фоновых значений. Превышения допустимых уровней радиационного фона на территории края не зарегистрировано.

За прошедшие сутки в крае зарегистрировано 79 новых случаев заболевания, среди жителей города Хабаровска. Среди заболевших большинство в возрасте от 18 до 65 лет; 12 пациентов старше 65 лет; 1 ребенок 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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