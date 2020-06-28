Свежая ситуация с коронавирусом в Хабаровском крае на утро 28 июня 2020 года: количество заболевших выросло на 2%

28 Июнь 2020 2020-06-27T16:03:43+03:00

Ситуация с коронавирусом в Хабаровском крае на утро 28 июня 2020 года Фото: Правительство Хабаровского края

Всего с начала пандемии от COVID-19 в регионе излечились 2123 человека

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Как сообщают в краевом министерстве здравоохранения за прошедшие сутки было зарегистрировано 79 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, в основном заразились жители Хабаровска.

- Среди заболевших большинство в возрасте от 18 до 65 лет, 12 пациентов старше 65 лет и 1 ребенок 7 лет, - рассказали в региональном минздраве. - Среди вновь выявленных пациентов около 10,0% являются бессимптомными носителями, выявленными активно при проведении эпидемического расследования, у 60,0% зафиксирована пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания.

В ведомстве отмечают, что все пациенты были в контакте с ранее выявленными лицами или обследованы по клиническим показаниям. Всего в крае зарегистрировано 3978 случаев заболевания (рост +2,0% к 26 июня 2020 года), из них 28 закончились смертью пациентов.

«Активными» остается 1827 случаев заболевания: на стационарном лечении находится 890 пациентов, из них 29 в тяжелом состоянии на ИВЛ; 937 получает лечение амбулаторно с соблюдением требований изоляции.

Примерно у 55,0 % пациентов заболевание протекает в легкой форме; пневмония как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 847 пациентов, все они госпитализированы. Кроме того, в стационарах края получают лечение 389 пациента с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.

Под медицинским наблюдением находится более 7,3 тысячи человек, бывших в близком контакте с заболевшими.

ИСТОЧНИК KP.RU