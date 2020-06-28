2020-06-27T16:19:59+03:00
Политика

В Хабаровском крае снайперы придумали новое применение крупнокалиберной винтовке

Военные разработали тактику уничтожения вертолетов и беспилотников из АСВК
Борис КОКУРИН
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В Хабаровском крае снайперы придумали новое применение крупнокалиберной винтовкеВ Хабаровском крае снайперы придумали новое применение крупнокалиберной винтовкеФото: Борис КОКУРИН
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Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа снайперы общевойсковой армии разработали тактику противодействия воздушным целям, в частности, вражеским вертолетам и беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) из крупнокалиберной винтовки АСВК.

- Крупнокалиберный снайперский комплекс при проведении тренировок показал наибольшую эффективность при стрельбе по воздушным целям на удалении свыше одного километра, - отметили в военном ведомстве. - Исходя из опыта современных вооруженных конфликтов, данное расстояние считается оптимальным для обезвреживания разведывательных БПЛА и вертолетов условного противника, которые стараются не заходить в зону поражения от эффективного огня стрелкового оружия в оборонительном бою.

Кроме стрельбы снайперы отрабатывают способы перемещения, выбора места и маскировки позиций, а также разведку целей и их классификацию по степени важности. Особое внимание уделяется способам маскировки от современных средств тепловизионной разведки.

Для справки: АСВК - российская крупнокалиберная винтовка с ручной перезарядкой, использующая для стрельбы патроны калибра 12,7 мм. Представляет собой винтовку с продольно-скользящим поворотным затвором, скомпонованную по схеме булл-пап. На дистанции в 700 метров бронебойно-зажигательными патронами АСВК, способна пробить лист металла толщиной 20-мм и поджечь топливо. На дистанции 1500-2000 метров винтовка может вывести из строя не бронированную технику, авиацию, средства разведки и другие важные цели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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