В Хабаровском крае мужчина, укравший деньги при помощи мобильника, получил год условно

28 Июнь 2020 2020-06-27T16:56:35+03:00

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В городе Амурске Хабаровского края суд вынес приговор в отношении 33-летнего мужчины, воспользовавшегося чужой невнимательностью.

Как удалось выяснить следователям злоумышленник на улице нашел чей-0то мобильный телефон. Попытался его разблокировать, и обнаружил что на сотовом нет пароля, зато есть установленные банковские приложения и тоже не запороленные. Недолго думая, он тут же перевел чужие деньги на свою карту.

- Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю. - Сумма причинённого ущерба составила более шести тысяч рублей. Похищенные денежные средства злоумышленник потратил на собственные нужды.

Дело было раскрыто и отправлено в Амурский городской суд, который вынес обвинительный приговор. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей уголовного кодекса России: «Кража». Ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год шесть месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU